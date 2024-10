Il Messina sfiora l'impresa a Trapani, in dieci incassa il pareggio nel recupero (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Messina è arrivato ad un passo dall'impresa sul campo del Trapani, che ha pareggiato (1-1) in pieno recupero dopo aver giocato buona parte del match con un uomo in più per l'espulsione rimediata da Anzelmo. Inizio partita equilibrato al "Provinciale". Il tentativo dalla distanza di Pedicillo Messinatoday.it - Il Messina sfiora l'impresa a Trapani, in dieci incassa il pareggio nel recupero Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilè arrivato ad un passo dall'sul campo del, che ha pareggiato (1-1) in pienodopo aver giocato buona parte del match con un uomo in più per l'espulsione rimediata da Anzelmo. Inizio partita equilibrato al "Provinciale". Il tentativo dalla distanza di Pedicillo

Serie C 2024/2025 - il Messina sfiora l’impresa in 10 : il Trapani pareggia 1-1 al 93? - Al 95? l’ex Gubbio ha la palla della rimonta, ma calcia alto dopo una rapida ripartenza. Nel girone C sorride anche il Turris che batte 2-1 in trasferta la Cavese grazie alla doppietta di Giannone (15? e 54?). Un punto comunque utile per muovere la classifica (8 punti) per il Messina, che non vince però da sei giornate. (Sportface.it)

LIVE – Trapani-Messina 0-1 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - . Troppo pochi sette punti per le ambizioni dei siciliani, che puntano ad invertire la rotta in trasferta. A disposizione: Curtosi, Di Bella, Ndir, Mamona, Re, Luciani, Cominetti, Ortisi, Adragna, Mameli, Di Palma, Paratore. Alle 20:30 di oggi, venerdì 11 ottobre Trapani e Messina scenderanno in campo in occasione della nona giornata del girone C di Serie C 2024/2025. (Sportface.it)

MOVIOLA – Trapani-Messina - ospiti in 10 : Anzelmo espulso al 21? - Un’ingenuità quella del classe 2004, che ha fermato un’azione promettente. Sul risultato di 0-0, al 21?, Anzelmo ha perso palla e ha commesso fallo su Carriero, rimediando così il secondo cartellino giallo della sua partita. Si complica il compito del Messina, che si è presentato a questa gara con una situazione di classifica sfavorevole rispetto al Trapani: 7 punti in classifica per i ... (Sportface.it)