Drammatico incidente domestico in provincia di Latina: 16enne cade dal balcone, è gravve (Di venerdì 11 ottobre 2024) Momenti di panico nel pomeriggio a Cisterna Momenti di grande paura si sono verificati nel pomeriggio di ieri a Cisterna, quando una ragazza di 16 anni è caduta dal balcone della sua abitazione, riportando gravi lesioni. L’episodio ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e successivamente dell’eliambulanza, che ha trasferito la giovane in codice rosso presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si trovava sul balcone del primo piano della sua camera da letto quando è caduta nel vuoto. Tuttavia, le circostanze che hanno portato alla caduta restano ancora da chiarire e saranno necessarie ulteriori indagini da parte della Polizia per determinare con precisione quanto accaduto. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Momenti di panico nel pomeriggio a Cisterna Momenti di grande paura si sono verificati nel pomeriggio di ieri a Cisterna, quando una ragazza di 16 anni è caduta daldella sua abitazione, riportando gravi lesioni. L’episodio ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e successivamente dell’eliambulanza, che ha trasferito la giovane in codice rosso presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si trovava suldel primo piano della sua camera da letto quando è caduta nel vuoto. Tuttavia, le circostanze che hanno portato alla caduta restano ancora da chiarire e saranno necessarie ulteriori indagini da parte della Polizia per determinare con precisione quanto accaduto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rieti, incendio in una abitazione a Campoloniano - RIETI - Momenti di paura nel tardo pomeriggio a Campoloniano tra i residenti di via Cipriani e via Pollastrini per l’incendio che si è originato in una palazzina condominiale. (ilmessaggero.it)

Pace: p. Ielpo (delegato Custodia Terra Santa), “non è semplicemente il risultato di accordi o strategie politiche ma anzitutto un dono” - "La pace non è semplicemente il risultato di accordi o strategie politiche ma anzitutto un dono che viene dall'alto e che va costantemente invocato, perché la pace è il sogno di Dio per l'umanità". Lo ... (agensir.it)

La pediatra lascia lo studio dopo 25 anni, 200 mamme e bimbi corrono a salutarla. Lei si commuove - La scena a Castellammare oggi pomeriggio. Centinaia di mamme sono accorse con palloncini e striscioni per salutare la dottoressa dopo 25 anni ... (fanpage.it)