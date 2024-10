Consiglio europeo, martedì 15 ottobre comunicazioni di Meloni (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA – Durante la seduta di martedì 15 ottobre, alle ore 15, nell’Aula di Montecitorio si svolgerà la discussione sulle comunicazioni di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, in vista della riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. Sarà possibile seguire la diretta nella traduzione della lingua dei segni (lis) sul canale satellitare e sulla webtv della Camera. Il testo delle comunicazioni viene consegnato alle 10,45 della medesima seduta. L'articolo Consiglio europeo, martedì 15 ottobre comunicazioni di Meloni L'Opinionista. Lopinionista.it - Consiglio europeo, martedì 15 ottobre comunicazioni di Meloni Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA – Durante la seduta di15, alle ore 15, nell’Aula di Montecitorio si svolgerà la discussione sulledi Giorgia, Presidente del, in vista della riunione deldel 17 e 18. Sarà possibile seguire la diretta nella traduzione della lingua dei segni (lis) sul canale satellitare e sulla webtv della Camera. Il testo delleviene consegnato alle 10,45 della medesima seduta. L'articolo15diL'Opinionista.

