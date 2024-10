Carta d’identità elettronica a Roma 2024, open day l’12 e 13 ottobre: elenco dei municipi ed orari (Di venerdì 11 ottobre 2024) Organizzato un nuovo fine settimana di open day a Roma per richiedere la Carta d’identità elettronica o rinnovarla sabato 12 e domenica 13 ottobre con prenotazione. Aperti gli sportelli nei municipi VI, VII, VIII, XI e XV oltre agli Ex Pit. Fanpage.it - Carta d’identità elettronica a Roma 2024, open day l’12 e 13 ottobre: elenco dei municipi ed orari Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Organizzato un nuovo fine settimana diday aper richiedere lao rinnovarla sabato 12 e domenica 13con prenotazione. Aperti gli sportelli neiVI, VII, VIII, XI e XV oltre agli Ex Pit.

Nuovo Open Day carta d’identità elettronica Roma : 12 e 13 ottobre - . 30, domenica 13 ottobre 8. Per richiedere la carta d’identità elettronica bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento. 30. MUNICIPI SABATO 12 ottobre Municipio VI: la sede di Via Duilio Cambellotti 11, sarà aperta sabato 12 ottobre dalle ore 08. (Funweek.it)

