Sci alpino: Lindsey Vonn studia il ritorno in Coppa del Mondo (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Coppa del Mondo 2024/25 di sci alpino sta per prendere il via con il tradizionale appuntamento di Solden, dove sono in programma uno slalom gigante femminile e uno maschile. Questa stagione potrebbe segnare un clamoroso ritorno alle competizioni della leggenda dello sci Lindsey Vonn, che si sta allenando proprio sulle piste del ghiacciaio austriaco. Stando a quanto riporta il sito svizzero Blick, dopo aver appreso informazioni dalla squadra americana, la seconda sciatrice più vincente di sempre con 82 successi e quattro sfere di cristallo generali, ritiratasi nel 2019, dovrebbe iniziare a dicembre la nuova carriera nel ruolo di apripista alle gare di Coppa di Beaver Creek. Solo dopo, anche in base a come risponderà l'articolazione artificiale del ginocchio destro operato nella scorsa primavera, ci sarà una decisione definitiva.

