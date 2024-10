Ilrestodelcarlino.it - Mazzoni all’avanguardia. Un nuovo sterilizzatore

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Con un contributo di 50.000 euro della dotazione della consigliere regionale Monica Acciarri (Lega) la Regione Marche ha permesso all’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno di acquistare per l’ospedaleuna nuova strumentazione per la sterilizzazione. L’Ast picena con fondi propri ha coperto sia la spesa restante per l’acquisto dell’apparecchiatura il cui costo complessivo è di 62.101,66 euro, sia quella per i lavori di adeguamento dei locali dove sarà installata. Ora si è dotata di un’autoclave ‘Getinge Solsus 66’ per la sterilizzazione a vapore e ad alta pressione dei dispositivi medici che vengono utilizzati per gli interventi chirurgici.