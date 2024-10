Lutto nel mondo del calcio giocatore della Nazionale ritrovato morto in piscina

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tragedia neldelche piange la morte di George Baldock,di 31 annigreca,senza vita nelladi casa sua a Glyfada, nella periferia sud di Atene. È stata la moglie del calciatore, che vive in Inghilterra, a far scattare l’allarme poiché non aveva avuto notizie del marito benché fosse il compleannoloro figlia. La morte choc di Baldock Non riuscendo a mettersi in contatto col marito, la donna ha chiamato il proprietariocasa dove viveva il calciatore. L’uomo si è recato nella villa e ha fatto la tragica scoperta: il corpo di Baldock ormai senza vita riverso nell’acqua. Sono stati allertati i soccorsi, ma ormai per il calciatore non c’era più nulla da fare. Come riportano i media locali sarebbe stata trovata in prossimità del cadavere anche una bottiglia di superalcolico.