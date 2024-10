La svolta di Liz Cheney, ex repubblicana: «Ora voto per Harris, Trump è una minaccia esistenziale» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aveva militato a lungo nella parte più estrema della destra americana e si era battuta ferocemente con la sinistra su temi come il matrimonio omosessuale, l’aggressività militarista in politica estera, il sostegno senza riserve a Israele Vanityfair.it - La svolta di Liz Cheney, ex repubblicana: «Ora voto per Harris, Trump è una minaccia esistenziale» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aveva militato a lungo nella parte più estrema della destra americana e si era battuta ferocemente con la sinistra su temi come il matrimonio omosessuale, l’aggressività militarista in politica estera, il sostegno senza riserve a Israele

