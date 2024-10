Giornata Mondiale della Salute Mentale 112 milioni di bambini e ragazzi soffre di problemi psichici nell’Ue | TikTok interviene con #MentalHealth

Giornata Mondiale della Salute Mentale, 11,2 milioni di bambini e ragazzi soffre di problemi psichici nell’Ue: TikTok interviene con #MentalHealth (Di giovedì 10 ottobre 2024) In Italia, ogni mese 20,7 milioni di persone utilizzano TikTok. Una cifra significativa, resa ancora più rilevante dal fatto che una buona parte di questi utenti è composta da giovani, spesso giovanissimi. Tuttavia, sarebbe riduttivo considerare TikTok come una piattaforma riservata esclusivamente alle nuove generazioni. Pur riconoscendo l’importanza della sua anima “young”, la realtà è che la piattaforma cinese attira un pubblico molto più ampio e variegato. Dobbiamo sottolineare anche degli altri dati, ovvero quelli riguardanti i giovani con problemi di Salute Mentale. Lo scorso maggio è emerso che sono circa 11,2 milioni i bambini e i giovani entro i 19 anni nell’Unione Europea – ovvero il 13% – che soffrono di un problema di Salute Mentale. In particolare, nell’Ue in totale 5,9 milioni di maschi e 5,3 milioni di femmine fino a 19 anni soffrono di disturbi mentali. Ilfattoquotidiano.it - Giornata Mondiale della Salute Mentale, 11,2 milioni di bambini e ragazzi soffre di problemi psichici nell’Ue: TikTok interviene con #MentalHealth Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In Italia, ogni mese 20,7di persone utilizzano. Una cifra significativa, resa ancora più rilevante dal fatto che una buona parte di questi utenti è composta da giovani, spesso giovanissimi. Tuttavia, sarebbe riduttivo considerarecome una piattaforma riservata esclusivamente alle nuove generazioni. Pur riconoscendo l’importanzasua anima “young”, la realtà è che la piattaforma cinese attira un pubblico molto più ampio e variegato. Dobbiamo sottolineare anche degli altri dati, ovvero quelli riguardanti i giovani condi. Lo scorso maggio è emerso che sono circa 11,2e i giovani entro i 19 anni nell’Unione Europea – ovvero il 13% – che soffrono di un problema di. In particolare,in totale 5,9di maschi e 5,3di femmine fino a 19 anni soffrono di disturbi mentali.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La TikToker con oltre 2 milioni di follower che combatte il bullismo a suon di pagnotte - La nonna faceva le pagnotte di pane, impastava chili e chili di farina “la panificazione è stato il mio primo amore e adesso guardandomi indietro ha rappresentato anche quell’ancora alla quale mi sono aggrappata e che mai più ho lasciato. “Ho iniziato a riprendermi mentre impastavo e cuocevo. Corsi e consulenze ma niente adv Alla domanda se insieme ai numeri e ad una discreta fama sono ... (Gamberorosso.it)

Vi racconto come ho fatto milioni di followers - “TikTok Unposted” inaugura “NOOO Talking 2024/25” - . . Milioni di visualizzazioni, carriere lanciate sul social attualmente più seguito e più dinamico sul mercato e nuovi linguaggi per contenuti di valore. La stagione 2024/2025 di NOOO Talking, la serie di incontri dedicati alla comunicazione e ai nuovi linguaggi voluta dall’agenzia di comunicazione. (Padovaoggi.it)

Dal "Sonic silver" al "Deep gray" - i capelli grigi sono sul podio delle tendenze per l'autunno. Con 119 - 2 milioni di TikTok views - piacciono anche alla Gen Z - In salone, non solo si perfezionano i capelli grigi naturali masi mettono a punto anche soluzioni ad hoc per aiutare chi sta “imbiancando” a valorizzare la propria chioma sale & pepe naturale. Come? «Aggiungendo delle schiariture ghiaccio che si fondano con il grigio naturale, oppure arricchendo la tonalità platino con un tonalizzante gloss grigio chiaro, per creare la sfumatura argentata». (Iodonna.it)