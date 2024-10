Tutto.tv - Gioco dei bigliettini al GF: confessioni romantiche e dichiarazioni inattese

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Al Grande Fratello è arrivato un comunicato da parte degli autori, i quali hanno invitato i concorrenti a cimentarsi in unmolto interessante. Ciascuno di loro avrebbe dovuto scrivere un pensiero positivo rivolto ad un suo coinquilino. Ebbene, questa è stata l’occasione per far emergere dei legami decisamente forti, che non ci si aspettava di vedere dopo così poco tempo dall’inizio del programma. Soprattutto alcuni protagonisti si sono detti delle cose decisamente importanti. Le dolcidi alcuni concorrenti del GF: nate profonde amicizie e legami In queste ore, nella casa del Grande Fratello è stato tempo di effettuare delle. I concorrenti hanno iniziato a scriversi dei messaggi a vicenda, contenenti delle vibes positive. A colpire maggiormente sono stati alcuniin particolare.