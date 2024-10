FdI di Meloni vicino al 30%, il centrodestra tira. Cala il Pd di Elly, ripresa del M5S (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mentre il Governo Meloni affronta un periodo complesso e turbolento sul piano politico, la maggioranza di centrodestra sembra vivere una fase di consenso senza precedenti. In un momento in cui sfide e tensioni sembrano moltiplicarsi a livello istituzionale e internazionale, i sondaggi raccontano una storia diversa: se si votasse oggi, i partiti della coalizione di governo risulterebbero persino più forti di quanto non lo fossero al momento delle elezioni politiche del 2022. Questo apparente paradosso dimostra come la tenuta elettorale della destra, soprattutto quella guidata da Giorgia Meloni, sia ancora salda nonostante i momenti di crisi.Un dato storico per Giorgia MeloniSecondo gli ultimi dati della Supermedia YouTrend/Agi, Fratelli d’Italia (FDI) continua a essere il primo partito, attestandosi al 29,7%, poco sotto la soglia psicologica del 30%. Ilfogliettone.it - FdI di Meloni vicino al 30%, il centrodestra tira. Cala il Pd di Elly, ripresa del M5S Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mentre il Governoaffronta un periodo complesso e turbolento sul piano politico, la maggioranza disembra vivere una fase di consenso senza precedenti. In un momento in cui sfide e tensioni sembrano moltiplicarsi a livello istituzionale e internazionale, i sondaggi raccontano una storia diversa: se si votasse oggi, i partiti della coalizione di governo risulterebbero persino più forti di quanto non lo fossero al momento delle elezioni politiche del 2022. Questo apparente paradosso dimostra come la tenuta elettorale della destra, soprattutto quella guidata da Giorgia, sia ancora salda nonostante i momenti di crisi.Un dato storico per GiorgiaSecondo gli ultimi dati della Supermedia YouTrend/Agi, Fratelli d’Italia (FDI) continua a essere il primo partito, attestandosi al 29,7%, poco sotto la soglia psicologica del 30%.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Via libera a Bucci candidato del centrodestra - Meloni : serio e competente -   Tornando alla Liguria, Bucci in un lungo post sui social motiva così la scelta di scendere in campo per il post-Toti: "In queste ultime settimane mi sono accorto che il modo migliore per garantire il completamento delle opere e dei progetti che abbiamo iniziato è quello di estendere il nostro metodo di lavoro a tutta la Liguria". (Iltempo.it)

Liguria : Meloni - ‘centrodestra unito per Bucci - persona seria e competente’ - L'articolo Liguria: Meloni, ‘centrodestra unito per Bucci, persona seria e competente’ sembra essere il primo su CalcioWeb. . (Adnkronos) – “Centrodestra unito per Marco Bucci, candidato presidente alle elezioni in Liguria. Una persona seria e competente che sono sicura potrà dare il meglio per la regione e i suoi cittadini”. (Calcioweb.eu)

Liguria : Meloni - 'centrodestra unito per Bucci - persona seria e competente' - Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Centrodestra unito per Marco Bucci, candidato presidente alle elezioni in Liguria. Una persona seria e competente che sono sicura potrà dare il meglio per la regione e i suoi cittadini". Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Liberoquotidiano.it)