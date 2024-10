Sport.quotidiano.net - Ciclismo, al lavoro per allestire il ritrovo dei giudici e direttori di gara

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sesto Fiorentino (Firenze), 11 ottobre 2024 - Poco più di un paio di settimane all’annualedeididi corsa deltoscano, aperto a famiglie e simpatizzanti, in programma come sempre presso il Centro Spirituale delal Monastero di S.Lucia alla Castellina. Il pratese Maurizio Colligiani responsabile dell’organizzazione e cerimoniere del Comitato (segretario e tesoriere il pratese Mauro Billi) hanno ormai predisposto il programma della festa prevista per domenica 27 ottobre. Alle 10,30 la celebrazione di una Santa Messa da parte dei Padri Nicola e Luca dell’ordine dei Carmelitani, cui seguirà alle 13 il pranzo con la consegna di numerosi riconoscimenti a personaggi deltra i quali il Premio alla Carriera.Quella di quest'anno sarà la 42esima edizione, in quanto il primoavvenne il 27 ottobre 1980.