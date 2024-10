Borgomanero, inaugurate le nuove aule dell'istituto tecnico "Da Vinci" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono state inaugurate ieri, mercoledì 9 ottobre, le nuove aule dell'istituto tecnico "Da Vinci" a Borgomanero.Sono sette, con una capacità totale di 175 studenti; la struttura che le ospita è stata realizzata davanti alla sede dell'istituto in via Aldo Moro: si tratta di un edificio modulare Novaratoday.it - Borgomanero, inaugurate le nuove aule dell'istituto tecnico "Da Vinci" Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono stateieri, mercoledì 9 ottobre, le"Da" a.Sono sette, con una capacità totale di 175 studenti; la struttura che le ospita è stata realizzata davanti alla sedein via Aldo Moro: si tratta di un edificio modulare

