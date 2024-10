L’idolo della Schlein, Alan Friedman, definì Melania Trump una escort. E il Pd e la Boldrini s’indignarono… (Di mercoledì 9 ottobre 2024) escort: “Persona che, esercitando tale attività, è disponibile anche a prestazioni sessuali“. La definizione, da vocabolario, fu affibbiata dal giornalista Alan Friedman in un programma Rai, “Uno Mattina”, nel giorno della rielezione di Joe Biden, alla bellissima Melania Trump, la moglie di Donald, uscito sconfitto da quelle presidenziali. Pensava di essere spiritoso, quel giorno, il giornalista italo (quando è in America) e americano (quando è in Italia): qualcuno in studio rise (c’era anche l’ex direttore di Repubblica Maurizio Molinari), ma poche ore dopo scoppiò la giusta e inevitabile polemica. “Donald Trump se n’è andato in Florida con la sua escort, ah no, moglie, Melania”, era la frase esatta, detta sogghignando con il volto rubicondo e l’accento alla Ollio. Secoloditalia.it - L’idolo della Schlein, Alan Friedman, definì Melania Trump una escort. E il Pd e la Boldrini s’indignarono… Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024): “Persona che, esercitando tale attività, è disponibile anche a prestazioni sessuali“. La definizione, da vocabolario, fu affibbiata dal giornalistain un programma Rai, “Uno Mattina”, nel giornorielezione di Joe Biden, alla bellissima, la moglie di Donald, uscito sconfitto da quelle presidenziali. Pensava di essere spiritoso, quel giorno, il giornalista italo (quando è in America) e americano (quando è in Italia): qualcuno in studio rise (c’era anche l’ex direttore di Repubblica Maurizio Molinari), ma poche ore dopo scoppiò la giusta e inevitabile polemica. “Donaldse n’è andato in Florida con la sua, ah no, moglie,”, era la frase esatta, detta sogghignando con il volto rubicondo e l’accento alla Ollio.

