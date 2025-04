Europa League vince solo il Bodo Glimt contro la Lazio Pareggio show tra Lione e United

Europa League non lesinano sorprese e la prima arriva proprio dal match che apre il pomeriggio, nel quale il Bodo/Glimt batte la Lazio per 2-0. In realtà, si tratta dell'unica vittoria di giornata, perché poi pareggiano, in maniera più o meno spettacolare, Lione e Manchester United (2-2), Rangers e Athletic Bilbao (0-0) e Tottenham ed Eintracht Francoforte (1-1), rimandando la questione qualificazione alle semifinali di fatto al secondo e decisivo round. I risultati dell'andata dei quarti di finale di Europa League Parte malissimo l'avventura della Lazio ai quarti di finale, ma paradossalmente la storia della partita dice poteva andare anche peggio: il Bodo/Glimt, una sentenza contro le squadre romane, si impone 2-0 grazie alla doppietta, tutta firmata nella ripresa, di Saltnes su assist prima di Blomberg e poi di Hauge.

