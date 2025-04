Quotidiano.net - Incidente tra due aerei American Airlines all'aeroporto Reagan: avviata indagine FAA

Un aereo dell'con a bordo almeno tre membri del Congresso è stato urtato nell'area di rullaggio all'della capitale Usa dalla punta dell'ala di un altro aereo della stessa compagnia: lo ha reso noto la Federal Aviation Administration (FAA), che ha avviato un'. Il sito di notizie Ynet riferisce che su uno deglisi trovavano anche gli ostaggi rilasciati Keith e Aviva Siegel. Non ci sono stati feriti, solo danni limitati a una piccola ala su ciascun aereo. Secondo le autorità, un Bombardier CRJ 900 diretto a Charleston, in Carolina del Sud, ha colpito un Embraer E175 diretto all'John F. Kennedy di New York, intorno alle 12.45 locali (le 18.45 in Italia). L'ennesimoalNational aumenterà le pressioni e i controlli su come viene gestito il traffico aereo nell'di Washington, che possiede la pista più trafficata degli Stati Uniti.