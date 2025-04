Confessioni e preghiere a pagamento online anche un prete di Bari beccato sul sito specializzato | Pensavo fosse gratis

Confessioni, sacramenti, preghiere e altre consulenze spirituali a pagamento. A offrirli sono migliaia di ministri, parroci, pastori e sacerdoti sulla piattaforma statunitense PrayForMe, che mette in contatto sacerdoti e fedeli di tutto il mondo. A sfruttare il sito sarebbe stato anche Don Luca De Muro, responsabile dell'oratorio del Redentore nel quartiere Libertà di Bari. Oltre a lui anche altri due preti italiani, finiti al centro di un servizio andato in onda mercoledì 9 aprile su Rete4 nella trasmissione Fuori dal coro. Secondo quanto emerso nell'inchiesta televisiva, il sacerdote avrebbe utilizzato il sito per proporre incontri spirituali a pagamento, tra cui Confessioni e perfino esorcismi, con tariffe orarie. Nel suo caso, il costo per un'ora di colloquio spirituale era di 25 dollari.

