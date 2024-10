Jenna Fischer, star di The Office: “Mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Ora sono guarita” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con un post su Instagram l'attrice che indossava i panni di Pam Beesly nella sitcom statunitense fa sapere di aver ricevuto una diagnosi di tumore al seno: "Dopo aver completato l'intervento chirurgico, chemioterapia e radiazioni ora sono libera dal cancro". Fanpage.it - Jenna Fischer, star di The Office: “Mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Ora sono guarita” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con un post su Instagram l'attrice che indossava i panni di Pam Beesly nella sitcom statunitense fa sapere di aver ricevuto una diagnosi di tumore al: "Dopo aver completato l'intervento chirurgico, chemioterapia e radiazioni oralibera dal".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quanto e cosa si può mangiare quando si allatta? Ci sono cibi che possono aumentare le coliche del neonato? E quanto si deve bere? In occasione della Settimana dell’Allattamento al Seno - una nutrizionista sfata i falsi miti più comuni - «Occorre quindi cercare di bere almeno 2 litri di acqua al giorno» – raccomanda la nutrizionista. Inoltre, visto che in allattamento bisogna evitare un eccesso di sostanze nervine come the e caffe, bisogna prestare attenzione a scegliere tisane e infusi che non contengano queste sostanze. ... (Iodonna.it)

“Ho paura - ma sono pronta ad affrontare il mio percorso” : Sabrina Salerno torna sui social dopo l’operazione al seno - Sono una donna allenata a parare i colpi, non sempre gentili, che la vita mi ha riservato, ma una cosa è certa: gli avvenimenti negativi nascondono sempre un significato speciale e importante. Sempre sui social, poi, sono arrivati anche i ringraziamenti per i tanti, tantissimi, messaggi d’affetto ricevuti da Salerno, che, ora, però, si dice preoccupata dal lungo e difficile percorso di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Sabrina Salerno dopo l’intervento al seno : “Determinata e impaurita - sono pronta per il mio percorso” - Sabrina Salerno invita le followers alla prevenzione dopo l'intervento al seno al quale si è sottoposta dopo la scoperta di un "nodulo maligno". Ora è "pronta ad affrontare il mio percorso, che spero sia veloce e senza troppi intoppi".Continua a leggere . (Fanpage.it)