Fano, arrestato l'ex ballerino di Amici Catello Miotto: rapina all?hotel Gala e tentato colpo in una lavanderia (la titolare si è barricata dentro) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) PESARO Prima la rapina in un hotel poi un secondo tentativo in una lavanderia. Gli è andata male ed è stato arrestato. Lui è Catello Miotto, 38 anni, residente a Fano, che Corriereadriatico.it - Fano, arrestato l'ex ballerino di Amici Catello Miotto: rapina all?hotel Gala e tentato colpo in una lavanderia (la titolare si è barricata dentro) Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) PESARO Prima lain un hotel poi un secondo tentativo in una. Gli è andata male ed è stato. Lui è, 38 anni, residente a, che

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fano - arrestato l'ex ballerino di Amici Catello Miotto : rapina all?hotel Gala e tentato colpo in una lavanderia (la titolare si è barricata dentro) - PESARO Prima la rapina in un hotel poi un secondo tentativo in una lavanderia. Gli è andata male ed è stato arrestato. Lui è Catello Miotto, 38 anni, residente a Fano, che... (Corriereadriatico.it)

Ruba un’auto e trascina un uomo per diversi metri attaccato al cofano : arrestato 22enne - Rapina e tentato omicidio, entrambi aggravati dalla recidiva sono i reati contestati ad un 22enne che è stato arrestato e portato in carcere. Ha rubato un'auto a Prati, investendo il custode dell'autorimessa.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Picchia e rapina l?amante della nuora - nel telefono cerca le prove della tresca : arrestato a Fano un pescatore di 65 anni - denunciato il figlio per concorso - FANO Aggredisce con un coltello, picchia e rapina del cellulare l?amante della nuora: per queste accuse è stato convalidato l?arresto di un 65enne fanese con la conferma della... (Corriereadriatico.it)