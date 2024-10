Cittadinanza, Forza Italia deposita la legge per lo “Ius Italiae”: ecco cosa dicono i due articoli (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Forza Italia ha depositato al Senato e alla Camera la proposta di legge sullo “Ius Italiae”. Il testo consiste in due articoli: il primo propone di limitare il riconoscimento del principio dello Ius sanguinis entro parametri ben definiti e chiari, stabilendo paletti per chi non ha reali legami con il Paese; il secondo di attribuire la Cittadinanza al ragazzo straniero, che risiede in Italia e ha frequentato e superato la scuola dell’obbligo, avendo maturato un legame effettivo con il Paese. Più nello specifico, la proposta azzurra prevede che il riconoscimento della Cittadinanza avvenga dopo la frequenza di dieci anni di scuola dell’obbligo da parte di ragazzi stranieri nati o arrivati in Italia entro il quinto anno di età. Questi ragazzi dovrebbero dunque poter ottenere la Cittadinanza Italiana all’età di 16 anni. Secoloditalia.it - Cittadinanza, Forza Italia deposita la legge per lo “Ius Italiae”: ecco cosa dicono i due articoli Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)hato al Senato e alla Camera la proposta disullo “Iuse”. Il testo consiste in due: il primo propone di limitare il riconoscimento del principio dello Ius sanguinis entro parametri ben definiti e chiari, stabilendo paletti per chi non ha reali legami con il Paese; il secondo di attribuire laal ragazzo straniero, che risiede ine ha frequentato e superato la scuola dell’obbligo, avendo maturato un legame effettivo con il Paese. Più nello specifico, la proposta azzurra prevede che il riconoscimento dellaavvenga dopo la frequenza di dieci anni di scuola dell’obbligo da parte di ragazzi stranieri nati o arrivati inentro il quinto anno di età. Questi ragazzi dovrebbero dunque poter ottenere lana all’età di 16 anni.

