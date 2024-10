ASCOLTI TV 8 OTTOBRE 2024 | QUASI 6 MILIONI PER AFFARI TUOI 2721% TEMPTATION ISLAND 2387% NATO IL 6 OTTOBRE 1124% FLORIS 887% SOVRASTA BERLINGUER 518%

ASCOLTI TV 8 OTTOBRE 2024: QUASI 6 MILIONI PER AFFARI TUOI (27,21%), TEMPTATION ISLAND (23,87%), NATO IL 6 OTTOBRE (11,24%) FLORIS (8,87%), SOVRASTA BERLINGUER (5,18%) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ASCOLTI TV 8 OTTOBRE 2024 • Martedì • ASCOLTI tv dell’8 OTTOBRE 2024, con TEMPTATION ISLAND e la pellicola NATO il Sei OTTOBRE. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – xPT – x M E D I A S E T24H – xPT – x Tg1 Mattina – 432 11.48 Tg1 – x UnoMattina – 869 18.82 Storie Italiane – 820 18.64Storie Italiane – 925 17.29 E’ Sempre Mezzogiorno! – 1735 17.50 Tg1 + Economia – x + x La Volta Magazine – xLa Volta Buona – x Il Paradiso delle Signore – x Tg1 – x Pres. La Vita in Diretta – 1693 19.10 La Vita in Diretta – 2058 20.12 Reazione a Catena – 2455 18.30 Reazione a Catena – 3785 22.50 Tg1 – x Cinque Minuti + AFFARI TUOI – 4508 22.10 + 5887 27.21 NATO il Sei OTTOBRE – 2093 11.24 Porta a Porta – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – 973 21.10 Mattino 5 News – 823 19.00 + 827 18. Bubinoblog - ASCOLTI TV 8 OTTOBRE 2024: QUASI 6 MILIONI PER AFFARI TUOI (27,21%), TEMPTATION ISLAND (23,87%), NATO IL 6 OTTOBRE (11,24%) FLORIS (8,87%), SOVRASTA BERLINGUER (5,18%) Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di mercoledì 9 ottobre 2024)TV 8• Martedì •tv dell’8, cone la pellicolail Sei. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – xPT – x M E D I A S E T24H – xPT – x Tg1 Mattina – 432 11.48 Tg1 – x UnoMattina – 869 18.82 Storie Italiane – 820 18.64Storie Italiane – 925 17.29 E’ Sempre Mezzogiorno! – 1735 17.50 Tg1 + Economia – x + x La Volta Magazine – xLa Volta Buona – x Il Paradiso delle Signore – x Tg1 – x Pres. La Vita in Diretta – 1693 19.10 La Vita in Diretta – 2058 20.12 Reazione a Catena – 2455 18.30 Reazione a Catena – 3785 22.50 Tg1 – x Cinque Minuti +– 4508 22.10 + 5887 27.21il Sei– 2093 11.24 Porta a Porta – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – 973 21.10 Mattino 5 News – 823 19.00 + 827 18.

