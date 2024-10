Ucraina, nel Donbass le truppe russe avanzano su a Toretsk. Kamala Harris: “Se eletta, non incontrerò Putin”. (Di martedì 8 ottobre 2024) Mentre nei cieli continua lo scambio di missili e droni, sul fronte del Donbass le forze di Mosca continuano la loro lenta avanzata mirata ad assicurasi il controllo strategico della regione. La portavoce dei militari ucraini del fronte est, Anastasia Bobvnikova ha confermato ai media ucraini che le truppe russe sono entrate nella periferia orientale della città di Toretsk, nella regione di Donetsk , dove sono in corso pesanti combattimenti. Dopo la conquista di Vuhledar, l’ingresso a Torestks rappresenta un altro passo verso Pokrovsk, la città considerata snodo strategico per il controllo della regione. Tra lunedì e martedì l’esercito russo ha lanciato 23 attacchi contro Toretsk, secondo lo stato maggiore ucraino. Nella cittadina si stima siano rimaste soltanto circa 1600 persone, perché la maggior parte dei 30 mila residenti sono sfollati. Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, nel Donbass le truppe russe avanzano su a Toretsk. Kamala Harris: “Se eletta, non incontrerò Putin”. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Mentre nei cieli continua lo scambio di missili e droni, sul fronte delle forze di Mosca continuano la loro lenta avanzata mirata ad assicurasi il controllo strategico della regione. La portavoce dei militari ucraini del fronte est, Anastasia Bobvnikova ha confermato ai media ucraini che lesono entrate nella periferia orientale della città di, nella regione di Donetsk , dove sono in corso pesanti combattimenti. Dopo la conquista di Vuhledar, l’ingresso a Torestks rappresenta un altro passo verso Pokrovsk, la città considerata snodo strategico per il controllo della regione. Tra lunedì e martedì l’esercito russo ha lanciato 23 attacchi contro, secondo lo stato maggiore ucraino. Nella cittadina si stima siano rimaste soltanto circa 1600 persone, perché la maggior parte dei 30 mila residenti sono sfollati.

