Terzo memorial Ciro Modugno: "Condannata a ergastolo del dolore" (Di martedì 8 ottobre 2024) Tre anni senza "l’angelo dorato" di Casale. Giovedì 10 ottobre, allo stadio “Angelo Scalzone”, alle 15,30, si terrà un memorial per ricordare Ciro Modugno, il quindicenne che l’11 ottobre del 2021, a seguito di un’incidente stradale avvenuto la sera prima, perse la vita.Il giovanissimo Casertanews.it - Terzo memorial Ciro Modugno: "Condannata a ergastolo del dolore" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tre anni senza "l’angelo dorato" di Casale. Giovedì 10 ottobre, allo stadio “Angelo Scalzone”, alle 15,30, si terrà unper ricordare, il quindicenne che l’11 ottobre del 2021, a seguito di un’incidente stradale avvenuto la sera prima, perse la vita.Il giovanissimo

Casal di Principe, memorial in ricordo di Ciro Modugno. La mamma: “Io condannata a ergastolo del dolore” - Casal di Principe (Caserta) - Tre anni senza «l’angelo dorato» di Casale. Giovedì 10 ottobre, presso lo stadio “Angelo Scalzone”, alle ore 15.30, si terrà un ... (pupia.tv)

Qualiano celebra il ciclismo: domenica il primo Memorial dedicato a Biagio Cerqua e Ciro D’Aniello - L’evento non è solo una gara, ma un omaggio alla memoria di due figure fondamentali per il ciclismo locale ... (ilmeridianonews.it)

BMI Imaging Systems Partners with Chapin Memorial Library to Digitize Historic Newspaper Collection - BMI Imaging Systems, Inc. is proud to announce the completion of a significant digitization project in partnership with Chapin Memorial Library, located ... (lelezard.com)