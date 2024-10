Perché l’Italia è ancora e sempre la terra promessa del populismo (Di martedì 8 ottobre 2024) Ieri sera, ospite di Otto e Mezzo, Marco Travaglio ha illustrato le ragioni per cui da un anno, a suo giudizio, Benjamin Netanyahu può andare avanti per la sua strada «incontrastato e impunito». E cioè un grande vuoto di potere anzitutto negli Stati Uniti, dove c’è alla Casa Bianca «un uomo che non ci sta più con la testa» e dove c’è pure «la sua vice, che nonostante la testa ce l’abbia ancora è soltanto una grande ipocrita», Perché finge di voler fermare Israele, ma in realtà non fa nulla per fermarlo davvero. Arrivato a questo punto, nella mia infinita ingenuità, mi aspettavo che l’analisi proseguisse con la terza figura chiave della politica americana, Donald Trump, e con parole ancora più dure di quelle riservate a Joe Biden e Kamala Harris. Linkiesta.it - Perché l’Italia è ancora e sempre la terra promessa del populismo Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ieri sera, ospite di Otto e Mezzo, Marco Travaglio ha illustrato le ragioni per cui da un anno, a suo giudizio, Benjamin Netanyahu può andare avanti per la sua strada «incontrastato e impunito». E cioè un grande vuoto di potere anzitutto negli Stati Uniti, dove c’è alla Casa Bianca «un uomo che non ci sta più con la testa» e dove c’è pure «la sua vice, che nonostante la testa ce l’abbiaè soltanto una grande ipocrita»,finge di voler fermare Israele, ma in realtà non fa nulla per fermarlo davvero. Arrivato a questo punto, nella mia infinita ingenuità, mi aspettavo che l’analisi proseguisse con la terza figura chiave della politica americana, Donald Trump, e con parolepiù dure di quelle riservate a Joe Biden e Kamala Harris.

Tennis : non solo Sinner e Paolini. Un 2024 di lusso per l’Italia - e non è ancora finita - In campo femminile, si dice vittorie e si dice Jasmine Paolini. A proposito di stagioni, anno complesso per Lorenzo Sonego, che però la sua cavalcata l’ha compiuta all’ATP 250 di Winston-Salem. Andiamo a ricapitolare i successi azzurri arrivati fino ad ora, cominciando dagli uomini. Sono sei ... (Oasport.it)

Trema ancora l’Italia : nuova scossa di terremoto poco fa - La vulnerabilità sismica è la propensione di una costruzione ad essere danneggiata da un terremoto. 8: i fatti L’Italia continua a tremare senza sosta da Nord a Sud. Come è ben noto, il nostro Paese ha una pericolosità sismica medio-alta. In geofisica, il terremoto è una vibrazione della crosta ... (Tvzap.it)

Subbuteo - l’Italia è ancora campione del Mondo di calcio da tavolo - In una finale al cardiopalma, gli Azzurri hanno conquistato la vittoria grazie alla migliore differenza reti complessiva (9 a 7), dopo aver raggiunto in extremis il pareggio per 1 a 1 sui quattro campi di gioco, con una rete fulminea di Filippo Cubeta. Nei tornei giovanili, infatti, i giovani ... (Italiasera.it)