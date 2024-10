Maltempo in Liguria, allagamenti a Genova. Allerta rossa in Lombardia (Di martedì 8 ottobre 2024) Giornata di Maltempo e disagi sul Nord Italia, con Allerta rossa su parti della Liguria e della Lombardia e arancione in altre regioni come la Toscana e il Lazio. In mattinata piogge e allagamenti a Genova e un forte temporale anche a Milano. Esondato rio a Genova, molti allagamenti allagamenti in provincia di Genova durante la notte, in particolare sul ponente genovese e in Val Polcevera. Il rio Fegino è esondato in alcuni punti. A Campo ligure sono caduti 82,4 mm di pioggia in un’ora, a Pontedecimo 66, a Rossiglione 57, con raffiche di vento (scirocco) che sfiorano i 100 km orari. Sul capoluogo invece i millimetri di pioggia caduti in un’ora sono stati circa 70. E ancora per alcune ore permangono condizioni favorevoli alla formazione di temporali forti, organizzati e stazionari sul centro della regione. Lapresse.it - Maltempo in Liguria, allagamenti a Genova. Allerta rossa in Lombardia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Giornata die disagi sul Nord Italia, consu parti dellae dellae arancione in altre regioni come la Toscana e il Lazio. In mattinata piogge ee un forte temporale anche a Milano. Esondato rio a, moltiin provincia didurante la notte, in particolare sul ponente genovese e in Val Polcevera. Il rio Fegino è esondato in alcuni punti. A Campo ligure sono caduti 82,4 mm di pioggia in un’ora, a Pontedecimo 66, a Rossiglione 57, con raffiche di vento (scirocco) che sfiorano i 100 km orari. Sul capoluogo invece i millimetri di pioggia caduti in un’ora sono stati circa 70. E ancora per alcune ore permangono condizioni favorevoli alla formazione di temporali forti, organizzati e stazionari sul centro della regione.

