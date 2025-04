Lopinionista.it - Fico: “Niente nomi per le Regionali, ora spazio ai programmi”

NAPOLI – “Continuo a dire anche oggi, come faccio da mesi, che non è il momento di parlare di. Si parla di, l’aspirazione oggi è costruire una grande coalizione e un grande programma per la Campania”. Lo ha detto Robertodel M5S a margine dell’iniziativa organizzata da Gennaro Acampora a Napoli per l’inizio della campagna elettorale per leha risposto sul programma per la Regione e se De Luca parteciperà alla sua formazione: “Nei– ha detto – mettiamo al centro la partecipazione, sapendo anche che è importante la coalizione in quello che scriviamo in un programma che dovrà poi governare la Regione per gli anni a venire. De Luca al tavolo? L’importante è che rimaniamo sui temi, questo è uno dei punti fondamentali, in questo momento ci interessa parlare dei temi e che facciamo un percorso di coalizione importante, un percorso programmatico.