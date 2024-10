Maltempo a Milano, le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio: paura per le esondazioni dei fiumi (Di martedì 8 ottobre 2024) Milano si è svegliata sotto un violento temporale e le precipitazioni si intensificheranno nelle prossime ore. Diramata l'allerta arancione. Le squadre della protezione civile coadiuvate dai vigili del fuoco monitorano il livello dei fiumi Lambro, Olona e Seveso. Fanpage.it - Maltempo a Milano, le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio: paura per le esondazioni dei fiumi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024)si è svegliata sotto un violento temporale e lesinelle prossime ore. Diramata l'allerta arancione. Le squadre della protezione civile coadiuvate dai vigili del fuoco monitorano il livello deiLambro, Olona e Seveso.

