La Cina mostra il colpo del k.o.: “Valutiamo dazi sulle auto europee di grosse cilindrata”. Intanto colpisce i superalcolici (Di martedì 8 ottobre 2024) La Cina sventola davanti agli occhi delle case automobilistiche europee l’arma più temuta. dazi sulle importazioni di vetture di grossa cilindrata. Ovvero la possibilità di tagliare fuori dal segmento più redditizio del più grande mercato del mondo i produttori Ue. colpo da k.o. per costruttori, come le tedesche Bmw, Mercedes ed Audi (Volkswagen) che molto dipendono dalle vendite in Cina e che già attraversano una fase di sofferenza. Ma il danno potenziale riguarda tutti i produttori. Non a caso Berlino si è opposta ai dazi europei sulle auto elettriche cinesi, le misure contro cui Pechino minaccia anche questa ritorsione (sebbene formalmente la riconduca a dossier alimentari. E lunedì il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha di nuovo auspicato il proseguimento delle trattative: “Ci aspettiamo che i colloqui fra Ue e Cina continuino e che si arrivi a una soluzione negoziata”. Ilfattoquotidiano.it - La Cina mostra il colpo del k.o.: “Valutiamo dazi sulle auto europee di grosse cilindrata”. Intanto colpisce i superalcolici Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lasventola davanti agli occhi delle casemobilistichel’arma più temuta.importazioni di vetture di grossa. Ovvero la possibilità di tagliare fuori dal segmento più redditizio del più grande mercato del mondo i produttori Ue.da k.o. per costruttori, come le tedesche Bmw, Mercedes ed Audi (Volkswagen) che molto dipendono dalle vendite ine che già attraversano una fase di sofferenza. Ma il danno potenziale riguarda tutti i produttori. Non a caso Berlino si è opposta aieuropeielettriche cinesi, le misure contro cui Pechino minaccia anche questa ritorsione (sebbene formalmente la riconduca a dossier alimentari. E lunedì il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha di nuovo auspicato il proseguimento delle trattative: “Ci aspettiamo che i colloqui fra Ue econtinuino e che si arrivi a una soluzione negoziata”.

