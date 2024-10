Oasport.it - F1, Helmut Marko sui motivi dell’addio di Newey alla Red Bull: “Decisiva la morte di Mateschitz”

(Di martedì 8 ottobre 2024) In pochi mesi Redha visto sfumare la sua supremazia tecnica in Formula Uno, passando dal ruolo di dominatrice incontrastata a quello di terza/quarta forza in campo dietro a McLaren e Ferrari. Idi questo calo prestazionale sono molteplici, ma non è passato inosservato il fatto che la parabola discendente della RB20 sia cominciata all’indomanidi Adrian(accordatosi poi con Aston Martin)scuderia di Milton Keynes., consulente di Red, è intervenuto a ORF spiegando iche hanno portato il genio britannicodecisione di lasciare il Drink Team: “Quando si vince, e noi abbiamo vinto negli ultimi tre anni, dominando nel 2023, ovviamente i dipendenti sono ambiti da altre squadre. È un gioco abituale in Formula 1. Quello che mi lascia un po’ perplesso sono le cifre che vengono offerte.