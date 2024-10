Concorso PNRR 2, informativa al Ministero: ecco come si svolgerà. 20 giorni di tempo per istanza di partecipazione. Le ultime notizie. DIRETTA alle 14:00 con Cozzetto (Anief) (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha convocato le organizzazioni sindacali per comunicare le modifiche ai decreti ministeriali n. 205 e 206 del 26 ottobre 2023, i regolamenti dei concorsi PNRR per la scuola secondaria (DM 205) e primaria e dell'infanzia (DM 206). L'articolo Concorso PNRR 2, informativa al Ministero: ecco come si svolgerà. 20 giorni di tempo per istanza di partecipazione. Le ultime notizie. DIRETTA alle 14:00 con Cozzetto (Anief) . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ildell'Istruzione e del Merito ha convocato le organizzazioni sindacali per comunicare le modifiche ai decreti ministeriali n. 205 e 206 del 26 ottobre 2023, i regolamenti dei concorsiper la scuola secondaria (DM 205) e primaria e dell'infanzia (DM 206). L'articolo2,alsi. 20diperdi. Le14:00 con) .

Concorso docenti PNRR 2 : posti - requisiti di accesso - prove - titoli. Martedì 8 ottobre incontro sindacati – Ministero [LO SPECIALE] - L'articolo Concorso docenti PNRR 2: posti, requisiti di accesso, prove, titoli. L'obiettivo è raggiungere quota 70 mila docenti assunti entro il 2026. Bando tra ottobre e novembre e circa 20 mila posti, di cui 5785 per il sostegno: il Ministro Valditara ha confermato le tempistiche e i posti che ... (Orizzontescuola.it)

Immissioni in ruolo da Concorso PNRR 2023 - graduatorie in ritardo : posti vacanti da coprire con supplenze fino all’avente diritto. NOTA Ministero - . NOTA Ministero sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 135779 del 4 settembre 2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla copertura dei posti vacanti destinati alle assunzioni da concorso PNRR 2023. L'articolo Immissioni in ruolo da Concorso PNRR 2023, graduatorie in ... (Orizzontescuola.it)

Immissioni in ruolo docenti 2024 : abolita la call veloce - accantonati i posti per vincitori PNRR - sanati contenziosi concorsi 2016 e 2020. NOTA MINISTERO - 124 posti che gli Uffici Scolastici regionali provvederanno a distribuire per classe di concorso e procedura (GaE e concorsi). 120210 di Adempimenti connessi all’avviso dell’anno scolastico 2024/2025. Insieme alle istruzioni operative allegato A e alla distribuzione dei posti Allegato B c'è anche ... (Orizzontescuola.it)