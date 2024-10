Perde il lavoro a Fermo e annuncia all'amico il suo suicidio, salvato dalla polizia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fermo, 7 ottobre 2024 - Un messaggio disperato a quel suo amico per annunciare l’intenzione di farla finita, l’amico che si attiva immediatamente per chiedere aiuto alla polizia. Una disperata corsa contro il tempo che, però, alla fine è riuscita a salvare una vita. E’ accaduto ieri quando alla sala operativa della questura di Fermo, è giunta una telefonata nella quale un giovane segnalava di aver ricevuto un messaggio da parte di un suo amico, attraverso l’applicazione di messaggistica “whatsapp”, con cui manifestava l’intento di suicidarsi. Il giovane ha poi spiegato ai poliziotti ì che il suo amico stava affrontando un momento di grande sconforto, in quanto aveva perso il lavoro da tre mesi e si stava lasciando con la propria fidanzata. Ilrestodelcarlino.it - Perde il lavoro a Fermo e annuncia all'amico il suo suicidio, salvato dalla polizia Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 - Un messaggio disperato a quel suoperre l’intenzione di farla finita, l’che si attiva immediatamente per chiedere aiuto alla. Una disperata corsa contro il tempo che, però, alla fine è riuscita a salvare una vita. E’ accaduto ieri quando alla sala operativa della questura di, è giunta una telefonata nella quale un giovane segnalava di aver ricevuto un messaggio da parte di un suo, attraverso l’applicazione di messaggistica “whatsapp”, con cui manifestava l’intento di suicidarsi. Il giovane ha poi spiegato ai poliziotti ì che il suostava affrontando un momento di grande sconforto, in quanto aveva perso ilda tre mesi e si stava lasciando con la propria fidanzata.

Dopo il bodyguard di Fedez - nel mirino della polizia ora c’è un suo amico : Emis Killa è nei guai - i fatti - Cosa è successo a Emis Killa? Nel frattempo, perquisizione a Emis Killa a parte, le persone arrestate, tutti ultras, sono finiti in carcere con l’accusa di doppia associazione a delinquere. Ora però la situazione cambia: anche un amico di Emis Killa è finito in manette e la casa del rapper è ... (Donnapop.it)

In auto sotto effetto dell’alcol - due fermati . La polizia chiama l’amico : è ubriaco anche lui - A tutti sono state ritirate le patenti. Peccato che anche lui avesse alzato un po’ troppo il gomito: se si fosse messo al volante sarebbe stato addirittura denunciato e la sua patente ritirata. . Avevano bevuto troppo, più di quanto potevano. Tutti e due. Tra l’altro uno dei ragazzi aveva anche ... (Lanazione.it)

Beccato dalla polizia in un centro massaggi insieme ad un amico : era ricercato - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday La polizia ha arrestato un uomo colpito da un ordine di cattura ed esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze, il 16 agosto 2024, per il reato di furto. (Firenzetoday.it)