Milan quante giornate di squalifica rischia Theo Hernandez? Gli scenari possibili

(Di lunedì 7 ottobre 2024)didopo il rosso ricevuto per proteste nel finale di gara contro la Fiorentina? Tutte le ipotesi Piove sul bagnato in casa. Non solo la formazione rossonera ha perso contro la Fiorentina nella settima giornata di Serie A, ma non potrà avere nemmeno a disposizionealmeno nella prossima giornata di campionato. Il terzino sinistro è stato espulso nel finale della sfida, molto probabilmente a causa di proteste eccessive nei confronti del direttore di gara. Inoltre, il numero 19 era il capitano della squadra nell’occasione. Motivo per cui la sanzione disciplinare potrebbe essere aggravata.