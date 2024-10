Le pagelle. Difesa attenta, bene Gemello. Seghetti conquista il penalty (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gemello 6,5 Intervento efficace di piede su Catanese (34’), replica nella ripresa su Saporiti. MEZZONI 7 nella prima parte spazia per il campo a seguire Tumbarello, si ritaglia qualche sortita, chiede a gran voce un rigore. Forse non aveva tutti i torti. Cresce l’intesa con Cisco. Serve l’assist per Di Maggio e si regala il gol del 4-0. ANGELLA 6,5 attento in Difesa, dà il la all’azione che porta al 2-0 del Perugia. AMORAN 6 Una gara attenta, senza sbavature. GIRAUDO 6,5 Sfida di sostanza con qualche luccichio. Con il passare delle partite trova anche più feeling con Lisi. GIUNTI 6,5 per Formisano è insostituibile. Tonico, efficace, con personalità. Maturo. BARTOLOMEI 6 Sempre lucido e attento. CISCO 6 mette subito Seghetti nelle condizioni di fare male. Duella con Antoni, nella ripresa ci prova di testa. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024)6,5 Intervento efficace di piede su Catanese (34’), replica nella ripresa su Saporiti. MEZZONI 7 nella prima parte spazia per il campo a seguire Tumbarello, si ritaglia qualche sortita, chiede a gran voce un rigore. Forse non aveva tutti i torti. Cresce l’intesa con Cisco. Serve l’assist per Di Maggio e si regala il gol del 4-0. ANGELLA 6,5 attento in, dà il la all’azione che porta al 2-0 del Perugia. AMORAN 6 Una gara, senza sbavature. GIRAUDO 6,5 Sfida di sostanza con qualche luccichio. Con il passare delle partite trova anche più feeling con Lisi. GIUNTI 6,5 per Formisano è insostituibile. Tonico, efficace, con personalità. Maturo. BARTOLOMEI 6 Sempre lucido e attento. CISCO 6 mette subitonelle condizioni di fare male. Duella con Antoni, nella ripresa ci prova di testa.

