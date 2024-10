Israele celebra il primo anniversario della strage del 7 ottobre e intanto martella la Striscia di Gaza e il Libano (Di lunedì 7 ottobre 2024) Oggi è il primo anniversario dell’attacco del 7 ottobre da parte di Hamas nello Stato ebraico, il più mortale nella storia del Paese, che ha dato il via alla guerra nella Striscia di Gaza e in Medio Oriente. Un evento particolarmente atteso con in Israele che si stringe attorno alle famiglie delle vittime e a quelle degli ostaggi, con commemorazioni e raduni per ricordare l’attacco che andranno avanti per tutta la giornata. Durante le celebrazioni, il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha invitato il mondo a “sostenere Israele nella sua lotta contro i suoi nemici”, spiegando che il 7 ottobre 2023 lascia “una cicatrice sull’umanità e sulla faccia della Terra”. Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Oggi è ildell’attacco del 7da parte di Hamas nello Stato ebraico, il più mortale nella storia del Paese, che ha dato il via alla guerra nelladie in Medio Oriente. Un evento particolarmente atteso con inche si stringe attorno alle famiglie delle vittime e a quelle degli ostaggi, con commemorazioni e raduni per ricordare l’attacco che andranno avanti per tutta la giornata. Durante lezioni, il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha invitato il mondo a “sostenerenella sua lotta contro i suoi nemici”, spiegando che il 72023 lascia “una cicatrice sull’umanità e sulla facciaTerra”.

