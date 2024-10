Linkiesta.it - In Italia sempre meno persone cercano lavoro

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un bicchiere d’acqua riempito a metà si può vedere mezzo pieno o mezzo vuoto. Ma non si può ignorare né l’acqua, né la parte che resta all’asciutto. Il mercato del, che viene fuori dai dati Istat, è tutto questo: mezzo pieno e mezzo vuoto. Si può decidere di celebrare il numero più alto di occupati «da quando Giuseppe Garibaldi ha unificato l’», come ha fatto la premier Giorgia Meloni, ignorando il resto. O si può decidere di capire perché c’è una grossa parte del mercato che è ferma, non funziona e si barcamena ancora tra i problemi di. Anche lo scorso agosto gli occupati sono cresciuti, toccando un nuovo record. Ed è quello che abbiamo letto nei titoli di (quasi) tutti i giornali. Ma se guardiamo l’intero “bicchiere”, non si può non vedere che in un anno ci sono 106mila inattivi in più.