FAMIGLIE D'ITALIA: INSINNA ACCENDE IL PRESERALE DI LA7 COME PORTATORE DI VALORI (Di lunedì 7 ottobre 2024) FAMIGLIE D'ITALIA è il il nuovo game show con Flavio INSINNA, in onda da lunedì 7 ottobre alle 18.30 su La7. Il meccanismo di gioco è semplice e appassionante. Nessun requisito è richiesto per partecipare a FAMIGLIE D'ITALIA se non la voglia di divertirsi. Il programma mette in gioco due FAMIGLIE composte ciascuna da 5 persone legate tra loro da relazioni di ogni tipo. Sono loro le vere FAMIGLIE D'ITALIA, le più diverse e anche le più rappresentative del nostro Paese chiamate ad indovinare le risposte più popolari a sondaggi su argomenti che hanno a che fare con la vita di ogni giorno. Una fotografia divertente e divertita delle abitudini, che ne svelerà piccole e grandi manie, vizi e virtù. In palio in ogni puntata 10.000 euro e la possibilità, per la famiglia vincitrice, di ripresentarsi a giocare la puntata seguente.

