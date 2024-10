Due minori sono stati denunciati per episodi di bullismo (Di lunedì 7 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYDue minori sono stati denunciati dai carabinieri per violenza privata, danneggiamento e tentato furto aggravato. Le ipotesi di reato ricalcano gli atteggiamenti di bullismo tenuti da due tredicenni nei confronti di un minore loro coetaneo Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYDuedai carabinieri per violenza privata, danneggiamento e tentato furto aggravato. Le ipotesi di reato ricalcano gli atteggiamenti ditenuti da due tredicenni nei confronti di un minore loro coetaneo

Bolognatoday.it - Due minori sono stati denunciati per episodi di bullismo

