7 ottobre: Casellati, ferma condanna contro un attacco atroce (Di lunedì 7 ottobre 2024) "A un anno dal terribile attacco terroristico del 7 ottobre 2023 di Hamas contro Israele, rinnovo la mia più ferma condanna per un atto vile e atroce contro civili innocenti. Una violenza cieca e brutale che non solo ha portato morte e sofferenze in Israele ma ha innescato una spirale di lutti e distruzione in tutto il Medio Oriente. Donne, anziani e bambini a Gaza ancora oggi pagano per la follia di quel raid terroristico. Mi unisco agli appelli per il rispetto del diritto internazionale e un "cessate il fuoco" che consenta la liberazione degli ostaggi e l'assistenza umanitaria. E invito tutti a mettere fine agli attacchi antisemiti che nulla hanno a che fare con la solidarietà ai palestinesi e il sostegno alla causa della pace". Lo ha dichiarato il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati. Quotidiano.net - 7 ottobre: Casellati, ferma condanna contro un attacco atroce Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) "A un anno dal terribileterroristico del 72023 di HamasIsraele, rinnovo la mia piùper un atto vile ecivili innocenti. Una violenza cieca e brutale che non solo ha portato morte e sofferenze in Israele ma ha innescato una spirale di lutti e distruzione in tutto il Medio Oriente. Donne, anziani e bambini a Gaza ancora oggi pagano per la follia di quel raid terroristico. Mi unisco agli appelli per il rispetto del diritto internazionale e un "cessate il fuoco" che consenta la liberazione degli ostaggi e l'assistenza umanitaria. E invito tutti a mettere fine agli attacchi antisemiti che nulla hanno a che fare con la solidarietà ai palestinesi e il sostegno alla causa della pace". Lo ha dichiarato il ministro per le Riforme Elisabetta

Ascolti tv del 6 ottobre - Cento contro La rosa della vendetta - Al Palazzo dei Congressi, dove si è tenuto lo show che ha visto avvicendarsi i programmi del primo secolo di servizio pubblico, anche un’ospite d’eccezione: Maria Elettra Marconi, la figlia di Guglielmo, genio italiano e inventore della Radio. Gli ascolti tv ci raccontano inoltre com’è andata la ... (Dilei.it)

7 ottobre - al via le celebrazioni in Israele - Herzog : “Sosteneteci contro i nemici” - . l 7 ottobre 2023 lascia una cicatrice sull'umanità, una cicatrice sulla faccia della Terra" ha dichiarato il presidente di Israele, sottolineando la necessità dell'impegno di tutti affinché Israele riesca a sconfiggere i suoi nemici L'articolo 7 ottobre, al via le celebrazioni in Israele, ... (Ildifforme.it)

Ascolti tv del 6 ottobre - Cento contro La rosa della vendetta - Una domenica all’insegna delle celebrazioni, quella di Rai1, che ha visto Carlo Conti al timone della serata dedicata ai festeggiamenti dei 100 anni della Radio. (Dilei.it)

Meloni: "Ricordare il 7 ottobre è il presupposto per la pace in medio oriente" - Al Tempio Maggiore del Ghetto Ebraico di Roma la commemorazione per il 7 ottobre. Presenti i vicepremier Salvini e Tajani e diversi ministri. Misure di sicurezza rafforzate. Il rabbino capo Di Segni: ... (ilfoglio.it)

Un anno dal 7 ottobre, le tappe di un anno che ha cambiato il Medio Oriente - TEL AVIV – A un anno dal massacro che ha cambiato il volto del Medio Oriente, ecco un riepilogo dei fatti più salienti degli ultimi 12 mesi. (repubblica.it)

Israele 7 ottobre, un anno dall'attacco di Hamas: tutte le date del conflitto - Israele ha dato il via questa mattina alle celebrazioni per il primo anniversario dell'attacco di Hamas il 7 ottobre 2023. Pochi minuti dopo il movimento ha lanciato contro il Paese 4 razzi ... (ilmattino.it)