Montemesola raccolte 42 sacche di sangue nella mattinata organizzata da Fratres

(Di domenica 6 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoQuandochiama, i donatori rispondono. Durante il tradizionale appuntamento in occasione della Festa Patronale, organizzato dal Gruppodi, sono stati tantissimi i donatori che si sono recati all’autoemoteca per la donazione.di domenica 6 ottobre infatti, sono stateben 42die le prime dieci sono state con urgenza trasportate presso il centro trasfusionale dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, per via della sempre maggiore richiesta. Un gesto che, oltre a fare bene alla salute e che permette di tenersi sotto controllo con le analisi gratuite eseguite sul campione raccolto, permette anche e soprattutto di salvare vite. La richiesta diè sempre tanta, quindi donare è un atto di amore fondamentale. (Tarantinitime)