La Russa: "Animali domestici come cani, gatti e uccelli entrino in Senato", come se non ve ne fossero già abbastanza... (Di domenica 6 ottobre 2024) Mentre il mondo è sull'orlo della nuova guerra mondiale e mentre Israele continua a bombardare terroristicamente in nome della lotta al terrorismo, ecco che Ignazio La Russa estrae dal cilindro magico la soluzione fondamentale per risolvere ogni problema: egli ha recentemente asserito che "è ora che (Di domenica 6 ottobre 2024) Mentre il mondo è sull'orlo della nuova guerra mondiale e mentre Israele continua a bombardare terroristicamente in nome della lotta al terrorismo, ecco che Ignazio Laestrae dal cilindro magico la soluzione fondamentale per risolvere ogni problema: egli ha recentemente asserito che "è ora che (Ilgiornaleditalia)

Ilgiornaleditalia - La Russa | Animali domestici come cani gatti e uccelli entrino in Senato come se non ve ne fossero già abbastanza

La Russa: “Il libro di Bocchino sia letto nelle scuole per far capire come la sinistra ha raccontato bugie nelle scuole”. La storica Ponzoni: “Perfetto se si vuole insegnare la mistificazione” - "È un libro di verità contro le bugie della sinistra", ha dichiarato La Russa, aggiungendo che "una moral suasion ci starebbe visto che la sinistra racconta le bugie nelle scuole". Durante la presentazione del saggio di Italo Bocchino, Perché l'Italia è di destra, presso la Galleria nazionale di ... (Orizzontescuola)

Ecco come la rete russa di propagandisti inquina il dibattito pubblico italiano - Oltre ai propagandisti ospitati da Rai, Mediaset e La7, i giornalisti delle testate russe sanzionate dall’Unione Europea continuano a svolgere il loro lavoro senza nessun impedimento di sorta, veicolando in Russia i risultati della propaganda del Cremlino. È possibile, insomma, che l’Italia sia ... (Linkiesta)

Disinformazione russa in Israele. Come ha operato (senza successo) Mosca - A raccontarlo sono alcuni leak pubblicati dalle emittenti televisive tedesche Norddeutscher Rundfunk e Westdeutscher Rundfunk, oltre che da alcuni media israeliani. L’articolo continuava sostenendo che la mancanza di tali armi avrebbe portato a fallimenti sul campo di battaglia. Un altro obiettivo ... (Formiche)

La Russia ha abbattuto un suo velivolo militare: sbaglio o fuoco amico? Il video del volo di un S-70 precipitato nella regione di Donetsk - La Russia ha abbattuto per sbaglio un proprio velivolo militare. Ci sono segnalazioni ancora non confermate che riferiscono di un aereo russo, ma potrebbe essere anche un drone senza pilota e ...(ilmessaggero)

Salvini a Pontida tra Orban e le bandiere russe: «Paghino i banchieri, non gli operai. Via la cittadinanza a chi delinque» - Matteo Salvini parla per una ventina di minuti dal palco di Pontida, chiudendo l'edizione numero 36 del raduno della Lega. In maniche di camicia celeste e pantaloni scuri, il segretario ...(ilgazzettino)

Ondata di attacchi nella notte sulle città ucraine. Zelensky: pace ma senza cedere sui territori - La Nato chiederà agli alleati di rafforzarsi contro la minaccia russa La Nato chiederà agli alleati un aumento significativo delle forze militari per contrastare la minaccia russa. Secondo documenti r ...(msn)