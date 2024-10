La festa dei nonni alla Cra Coccinella con i musicisti Barbera (Di domenica 6 ottobre 2024) festa dei nonni alla Cra ’Coccinella’ di Castel San Pietro Termesi con i musicisti Barbera che hanno cantato un vasto repertorio di canzoni, rallegrando l’atmosfera in una giornata in cui non sono mancati gli auguri a tutti i nonni e un dolce pensiero a coloro che non ci sono più. Presenti e partecipi anche i volontari dell’associazione Avis del territorio castellano, che hanno offerto agli anziani e a tutti i presenti un dolce molto apprezzato e che si sono detti lieti di essersi ritrovati insieme durante la bella giornata. Ad omaggiare i nostri nonni anche Riccardo Raspanti, presidente del consiglio comunale di Castel San Pietro, che con molta gentilezza e pazienza ha portato gli auguri e il saluto della sindaca Francesca Marchetti. (Di domenica 6 ottobre 2024)deiCra ’’ di Castel San Pietro Termesi con iche hanno cantato un vasto repertorio di canzoni, rallegrando l’atmosfera in una giornata in cui non sono mancati gli auguri a tutti ie un dolce pensiero a coloro che non ci sono più. Presenti e partecipi anche i volontari dell’associazione Avis del territorio castellano, che hanno offerto agli anziani e a tutti i presenti un dolce molto apprezzato e che si sono detti lieti di essersi ritrovati insieme durante la bella giornata. Ad omaggiare i nostrianche Riccardo Raspanti, presidente del consiglio comunale di Castel San Pietro, che con molta gentilezza e pazienza ha portato gli auguri e il saluto della sindaca Francesca Marchetti. (Ilrestodelcarlino)

