KARD: “Napoli, siamo pronti per te!" (Di domenica 6 ottobre 2024) L'attesa per il prossimo concerto dei KARD a Napoli è palpabile, e non abbiamo potuto esimerci dal cogliere l'occasione di incontrarli prima del loro arrivo in Italia. Anche se per noi erano le tre del mattino, ogni traccia di stanchezza è svanita rapidamente mentre venivamo coinvolti nei discorsi amichevoli del gruppo e nella loro vivace energia. Nonostante l'ora tarda, la conversazione scorreva fluida, costellata di risate e di un'entusiastica sincerità, rendendo l'atmosfera leggera e spensierata. Ci si sentiva immediatamente trasportati nel mondo dei KARD, un luogo dove la camaraderie e la gioia sono fondamentali. Un'atmosfera rilassata: il carisma naturale dei KARD brilla Fin dal primo momento, i KARD emanavano un'energia serena ma carica di entusiasmo che metteva subito a proprio agio. (Di domenica 6 ottobre 2024) L'attesa per il prossimo concerto deiè palpabile, e non abbiamo potuto esimerci dal cogliere l'occasione di incontrarli prima del loro arrivo in Italia. Anche se per noi erano le tre del mattino, ogni traccia di stanchezza è svanita rapidamente mentre venivamo coinvolti nei discorsi amichevoli del gruppo e nella loro vivace energia. Nonostante l'ora tarda, la conversazione scorreva fluida, costellata di risate e di un'entusiastica sincerità, rendendo l'atmosfera leggera e spensierata. Ci si sentiva immediatamente trasportati nel mondo dei, un luogo dove la camaraderie e la gioia sono fondamentali. Un'atmosfera rilassata: il carisma naturale deibrilla Fin dal primo momento, iemanavano un'energia serena ma carica di entusiasmo che metteva subito a proprio agio. (Panorama)

Panorama - KARD | Napoli siamo pronti per te!

KARD: “Napoli, siamo pronti per te!" - L'attesa per il prossimo concerto dei KARD a Napoli è palpabile, e non abbiamo potuto esimerci dal cogliere l'occasione di incontrarli prima del loro arrivo in Italia. Anche se per noi erano le tre de ...(panorama)