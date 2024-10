Terremoto dell’Aquila | risarciti i figli della vittima per 600mila euro

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 5 ottobre 2024) L'Aquila - La Corte d'Appello conferma il risarcimento aidi unadel sisma del 2009, ribadendo l'assenza di colpe delle istituzioni. In una sentenza che segna un’importante inversione di tendenza, la Corte d’Appelloha confermato il risarcimento dia favore deidi una delle 24 vittime del crollo avvenuto in via Campo di Fossa, durante ildel 6 aprile 2009. La decisione, che ribadisce quanto già stabilito dal tribunale del capoluogo lo scorso marzo 2023, pone la responsabilità a caricoPresidenza del Consiglio dei Ministri.