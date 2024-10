Carne vegetale potrà chiamarsi hamburger | cosa succede ora alla legge italiana

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 5 ottobre 2024) La Corte di Giustizia Ue ha stabilito che i prodotti vegetariani possonocon i nomi associatianimale. La decisione dei giudici europei si scontra con lavoluta nei mesi scorsi dal Ministero dell’Agricoltura italiano, che vieta di utilizzare nomi come, scaloppina, salsiccia a bistecca per definire lacoltivata. Lasinteticaora con la(Foto Canva) – notizie.comGli ingredienti devono essere indicati chiaramente sulla confezione e i Paesi che hanno già adottato nomi legali per prodotti contenenti proteine vegetali, possono continuare a utilizzare quella stessa denominazione. In caso contrario, gli Stati Membri non possono “vietare l’utilizzo di termini tradizionalmente associati a prodotti di origine animale per designare un prodotto contenente proteine vegetali”.