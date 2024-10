Siena sciopero 11 ottobre | possibili disagi alle Scotte

Leggi tutta la notizia su lanazione

Nella giornata di venerdì 11, a causa dello sciopero nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto sanitario e socio sanitario pubblico e privato, potrebbero verificarsi disagi per gli utenti dell'ospedale Santa Maria di Siena. Saranno comunque garantiti i servizi di emergenza e urgenza. Lo sciopero è stato indetto da Club Sanità. Come rende noto l'ospedale, la giornata di sciopero potrebbe comportare alcune variazioni nel normale svolgimento delle attività e dei servizi al pubblico, in relazione all'adesione o meno dei dipendenti dell'ospedale senese. L'Azienda ospedaliero-universitaria Senese in una nota stampa si scusa con i cittadini per i eventuali disservizi che potrebbero verificarsi.