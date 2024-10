Giornata Mondiale della Salute Mentale | il 10 ottobre incontri aperti della ASL Roma 1 dedicati al benessere psicologico

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Operatori, utenti, familiari e cittadini insieme per superare lo stigma e promuovere l’informazione e i servizi sul territorio. Giovedì 10il Dipartimento diASL1 celebra laorganizzando una serie diad accesso libero volti a promuovere il confronto e la sensibilizzazione sui temi del. Gli eventi coinvolgeranno operatori, utenti, familiari, associazioni e cittadini in un dialogo aperto e partecipativo. Laè un’importante occasione per accendere i riflettori su una tematica cruciale che non riguarda solo chi vive direttamente una condizione di disagio, ma che coinvolge l’intera comunità.