(Di venerdì 4 ottobre 2024), l’amaro icona di FratelliDistillerie, ha debuttato a Venezia nel film ’’, diretto dal regista cileno Pablo Larraín e presentato in anteprima mondiale il 29 agosto al Festival deldi Venezia. Il biopic, acclamato e tanto atteso dal pubblico, vede il ritorno sul grande schermo dell’attrice Angelina Jolie nei panni proprio della leggendaria soprano. Scritto da Steven Knight (Spencer, Peaky Blinders), e prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, Juan de Dios Larraín per Fabula Pictures e Jonas Dornbach per Komlizen Film, il film racconta la straordinaria e affascinante storia della più grande cantante d’opera del mondo, rivissuta e reimmaginata nei suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni ’70.