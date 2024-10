Coldplay esce il nuovo album Moon Music

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – E’ uscito oggi il decimodei. Il disco contiene il singolo “WE PRAY” insieme a Little Simz, Burna Boy, Elyanna e TINI, e “feelslikeimfallinginlove”, nominato agli ultimi MTV VMA, che ha raggiunto il numero 1 sia nella classifica airplay del Regno Unito che nella Official Big Top 40. Un terzo singolo, All My Love, viene pubblicato insieme all’, con un video girato in un karaoke bar di Las Vegas che verrà presentato in anteprima oggi. Chris Martin ha recentemente pubblicato un video in cui ci racconta il: “Penso che questopossa rappresentare una risposta alle nostre lotte interiori e forse anche a quelle fuori di noi; aiutarci a capire qual è la risposta migliore. E credo chevoglia dire che forse è proprio l’amore la risposta migliore”.