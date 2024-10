Prospettiva Salute | il 24 e il 25 ottobre il convegno sull’innovazione sanitaria

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Bergamo. Al via il progetto “”, un percorso triennale di convegni di cui il 24 e 252024 si terranno nella Sala Congressi della Fiera di Bergamo, i primi due appuntamenti. L’obiettivo delè la creazione di un confronto sulle diverse prospettive regionali nella gestione della sanità, soffermandosi sulle innovazioni del settore farmaceutico e dei dispositivi medici. Durante le due giornate tutti i partecipanti avranno l’opportunità di assistere a workshop, sessioni plenarie e tavole rotonde, in cui si discuteranno le nuove strategie per affrontare le sfide della sanità del futuro. Un insieme di incontri in cui esperti e professionisti discuteranno sui temi più attuali e urgenti della sanità pubblica e privata, per costruire progetti e azioni concrete.