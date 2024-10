Europei B di Rugby in Carrozzina l’Italia batte la Repubblica Ceca all’esordio | 57-40 in tabellone

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sono ufficialmente iniziati i CampionatiWWR diin– Divisione B presso il Pajulahti Olympic and Paralympic Training Center di Pajulahti, in Finlandia. La manifestazione internazionale, organizzata dalla World Wheelchair(WWR), vede la partecipazione di 8 nazionali europee, tra cui, che ha esordito oggi con una prestazione di altissimo livello contro la. L’inizio del match è stato segnato da grande intensità, portando subitoin vantaggio dopo pochi minuti di gioco. Gli azzurri, guidati dal CT Franco Tessari, hanno messo in campo un gioco corale e dinamico, con tutti gli atleti che hanno dato il massimo e suscitato grandi emozioni. Ahmed Raourahi si è subito distinto per la sua determinazione, segnando diverse mete e contribuendo al parziale di 16 a 9 peralla fine del primo tempo.